Eintracht Frankfurt darf Stadion gegen RB Leipzig voll machen

Demnach habe das Gesundheitsamt zugestimmt, dass bis zu 51.500 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion kommen dürfen. Bis zu 5.000 Menschen, die nicht geimpft oder genesen, aber negativ getestet sind, werden eingelassen. Das entspricht etwa zehn Prozent der Gesamtkapazität des Stadions.

2G im Stehplatzbereich

Auf dem gesamten Stadiongelände gilt Maskenpflicht - allerdings mit einigen Ausnahmen. Im Stehplatzbereich gilt die 2G-Regel, sodass dort die Maskenpflicht entfällt. Auf den Sitzplätzen gilt die sogenannte "3G-Plus-Regelung" (Einlass für Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete).

Am eigenen Sitzplatz muss keine Maske getragen werden, auch nicht an Sitzplätzen in Gastronomiebereichen. "Das ist ein sicheres Konzept für das kommende Spiel", sagte Antoni Walczok, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes.

Eintracht gegen Leipzig am 30. Oktober

"Wir halten uns an die Verordnungslage des Landes Hessen und können der Eintracht unter den genannten Voraussetzungen ein Spiel vor einem vollen Stadion genehmigen." Die Partie wird am 30. Oktober (Samstag, 18.30 Uhr) ausgetragen.

HR | Stand: 20.10.2021, 13:59