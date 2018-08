Jonas Hofmann

Wunsch nach mehr Verantwortung

Als sportschau.de Hecking auf diese Szene ansprach, musste der schmunzeln. "Mir ist völlig egal, wer den Elfmeter letztlich reinmacht" , sagte der Trainer zunächst wie kaum anders zu erwarten. Dann gab er aber ein paar Einblicke in sein spezielles Verhältnis zu Hofmann, den er seit seinem Amtsantritt im Dezember 2016 auch gegen den Widerstand vieler Fans sehr stark stützt.

Hecking sagte: "Ihr wisst, was ich von Anfang hier von Jonas’ Fähigkeiten gehalten habe, von seiner Schnelligkeit, seiner Technik, seinem Zug nach vorn, seinem Auge für die Mitspieler. Auf der Acht kann er jetzt viel mehr am Spiel teilnehmen. Und im Training kam er zuletzt so zwischen Tür und Angel zu mir und meinte: Trainer, ich will mehr Verantwortung tragen. Für die Mannschaft, aber auch auch für mich.“

"90 Minuten mitten im Geschehen"

Beides zeigte sein Elfmetertor. Hofmann hat zu oft in aussichtsreichen Positionen noch das Abspiel gesucht, sich im Abschluss viel zu wenig zugetraut, ein Egoist war er nie - doch das soll nun Vergangenheit sein.

Hofmann wirkt ziemlich sicher, dass er sowohl für die nächste Partie am Samstag in Augsburg (01.09.2018) als auch generell in Zukunft beim VfL seinen persönlichen Durchbruch erwartet: "Die neue Position ist genau mein Ding. Da bin ich die kompletten 90 Minuten mitten im Geschehen, viel näher am Tor, kann mich viel besser einbringen."

Rekord-Laufwert

Die Spieldaten unterstützen seine Ansicht. Neben seinem Elfmeter war Hofmann an fünf weiteren Abschluss-Situationen direkt beteiligt, dazu eroberte er im Mittelfeld zahlreiche Bälle. Der Rekordwert von 13,44 Kilometern Laufleistung am ersten Spieltag, dazu 35 Sprints und 95 (!) intensive Läufe bewiesen zudem, dass er für seinen neuen Stellenwert auch enorm viel tut.