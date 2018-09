Joelinton startet endlich durch

Bittencourt stand bisher in allen Pflichtspielen in der Startelf und steuerte drei Vorlagen bei. Brenet zeigte wie Belfodil nach seiner Suspendierung vor dem Champions-League-Spiel in Donezk jetzt in der Bundesliga in Hannover eine Reaktion und traf.

Der wichtigste Neuzugang ist bisher allerdings einer, der Hoffenheim eigentlich bereits seit 2015 gehört. Der Brasilianer Joelinton scheint mit 22 Jahren und nach einer Ausleihe zu Rapid Wien endlich im europäischen Fußball angekommen zu sein. "Er hat für Hoffenheim vorne fast alle Bälle fest gemacht und war abschlussstark", musste auch Hannovers Trainer André Breitenreiter nach der Heimniederlage gegen 1899 zugeben. Vier Tore und zwei Vorlagen stehen für Joelinton nach sieben Einsätzen zu Buche.

Neuzugänge als Garanten für den Aufschwung

Dass Mark Uth nicht mehr da ist und der Kroate Andrej Kramaric noch im WM -Loch steckt, merkt in Hoffenheim niemand. In kürzester Zeit hat Nagelsmann Spieler eingebaut, die international bisher kaum in Erscheinung getreten sind. Vier der jüngsten fünf Tore gingen auf das Konto der Neuzugänge. Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage ist Hoffenheim damit wieder in der Spur und Nagelsmann froh, "dass wir viele Optionen für unterschiedliche Ansätze haben."

Und mit Vincenzo Grifo und dem verletzten "Königstransfer" Kasim Adams - für acht Millionen vom Schweizer Meister Young Boys Bern geholt - haben die Kraichgauer sogar noch Neuzugänge, die ihr Potenzial noch nicht gezeigt oder vollständig entfaltet haben.

