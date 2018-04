Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim, Sonntag, 18 Uhr

Gnabry im Genießermodus

Von Julian Zunft

In der Hinrunde fiel Serge Gnabry lange verletzungsbedingt aus - in der Rückrunde und vor allem in den vergangenen Wochen zeigt der Hoffenheimer Offensivspieler, warum der FC Bayern München langfristig auf ihn baut.