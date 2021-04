Krzysztof Piatek war einer der ersten Hertha-Profis, die sich aus der Heim-Quarantäne meldeten. Der Stürmer schickte am Donnerstagabend (15.04.2021) über Instagram ein Bild vom Spieleabend mit der Familie, versehen mit der Notiz "Game Changer".

Mit diesem Begriff lässt sich auch gut die Gesamtsituation bei Hertha BSC beschreiben - und wohl auch in der kompletten Fußball-Bundesliga. Denn das gesamte Team der Berliner wurde für zwei Wochen in häusliche Quarantäne geschickt, nachdem binnen kürzester Zeit ein vierter positiver Coronatest in der Mannschaft bekannt geworden war.

Erste Bundesliga-Mannschaft in Quarantäne

Damit ist nun auch die Fußball-Bundesliga in der Pandemie-Realität angekommen. Im Basketball und im Handball etwa wurden in der laufenden Saison mehrmals ganze Mannschaften nach einzelnen Coronafällen in die Isolation geschickt. Der Profifußball dagegen blieb lange von Komplett-Quarantänen verschont. In Erinnerung blieb dabei unter anderem das Bild von Thomas Müller, der nach einem bei der Klub-WM in Katar attestierten positiven Corona-Test im Ganzkörper-Schutzanzug aus dem Flugzeug stieg, während der Rest des Bayern-Teams weiter regulär am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen durfte.

Doch nachdem in der vergangenen Woche schon mit Holstein Kiel, Sandhausen und Karlsruhe drei Zweitliga-Teams in Quarantäne geschickt wurden, erwischte es nun mit der Hertha auch eine Mannschaft aus der höchsten deutschen Spielklasse. Der Zeitpunkt hätte kaum ungünstiger ausfallen können, die Folgen für die anstehende Endphase der Bundesliga-Saison sind nur schwer abzusehen.