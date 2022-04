Vor zwei Jahrzehnten beim Gegner auf der Bank

Ganz nebenbei ist es für Magath mal wieder eine Partie mit der eigenen Vergangenheit, da er ja bereits für acht andere Bundesligisten gearbeitet hat. Keine Station aber war so wichtig wie der VfB Stuttgart, wo er den Durchbruch als Fußballlehrer schaffte. Magath übernahm im Winter 2001 die Mannschaft in akuter Abstiegsgefahr von Ralf Rangnick.

Der Klassenerhalt glückte am vorletzten Spieltag gegen Titelanwärter Schalke 04 durch ein Tor vor Krassimir Balakov in letzter Minute – das Neckarstadion geriet außer Rand und Band.

Philipp Lahm (l.) erhält Anweisungen vom damaligen Stuttgart-Trainer Felix Magath

Danach formte der Trainer ein Team um die "jungen Wilden" mit Timo Hildebrand, Andreas Hinkel, Aleksandr Hleb oder Kevin Kuranyi, nachdem er nach der Freistellung von Rolf Rüssmann auch die Manageraufgaben übernommen hatte.

Feix Magath spricht von der schönsten Zeiten seiner Karriere

"Ja, der VfB Stuttgart war meine Station, die für mich rundherum persönlich die schönste Phase meiner Karriere war – es war auch mit dreieinhalb Jahren die längste Zeit eines Trainers dort" , sagte Magath am Freitag (22.04.2022) in der Pressekonferenz und wirkte für seine Verhältnisse sichtlich ergriffen: "Es hat kein Trainer so lange beim VfB ausgehalten. Das war insgesamt für mich eine tolle Zeit. Ich denke gerne daran zurück. Es war für mich die Station, wo ich die Kurve gekriegt habe. Bis dahin hatte ich nur Abstiegskandidaten übernommen."

Tatsächlich schaffte es der gebürtige Aschaffenburger, dass sich der VfB 2003 als Vizemeister sensationell hinter dem FC Bayern direkt für die Champions League qualifizierte - und bereitete damit indirekt seinen Wechsel nach München ein Jahr später vor. In seiner Stuttgarter Zeit verhalf er den Nationalspielern Philipp Lahm und Mario Gomez zum Profidebüt; er war ein Lehrmeister, der väterliche Fürsorge gegenüber jungen Spielern mit strengen Anforderungen verband.

Fredi Bobic denkt an die unbeschwerte Zeite