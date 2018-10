Mit der allerersten Gelegenheit kamen die Freiburger noch vor der Pause zum Ausgleich: Koch hielt aus der Distanz einfach mal drauf, Arne Maier fälschte noch etwas ab und machte den Ball so für seinen Torhüter Rune Jarstein unerreichbar (36.). Das Tor gab den Gästen Aufwind, die Streich-Schützlinge wirkten nun mutiger, die Hertha musste sich vorwerfen lassen, den Gegner ohne Not zurück in die Begegnung gebracht zu haben.

Mäßiges Niveau

Der zweite Durchgang gestaltete sich zunächst ziemlich ausgeglichen. Die Partie blieb spielerisch eher auf mäßigem Niveau, mit leichten Vorteilen für die Gastgeber, die aber erneut zu selten zielstrebig nach vorn gingen. Die beste Gelegenheit hatte Vedad Ibisevic, der seinen Kopfball nach einer Stunde nur Zentimeter neben das Freiburger Tor setzte (61.).

In der Schlussphase schoben die Berliner immer weiter nach vorn und erhöhten den Druck, Hochkaräter sprangen dabei aber nicht heraus. Freiburg konnte kaum einmal einen Entlastungsangriff fahren. Nach 83 Minuten hätte es dennoch beinahe 1:2 gestanden - Luca Waldschmidt scheiterte an dem blitzschnell abtauchenden Jarstein.

Umstrittene Elfmeter-Szene

Der größte Aufreger passierte in der 88. Minute, als der eingewechselte Palko Dardai im Strafraum der Freiburger gegen Manuel Gulde zu Boden ging und Schiedsrichter Benjamin Cortus zunächst auf Strafstoß entschied, das nach Konsultation des Videomaterials aber wieder zurücknahm. Es war eine wirklich knifflige Szene. Eine "klare Fehlentscheidung" lag aber wohl nicht unbedingt vor. Letztendlich war das Remis für die Freiburger somit etwas glücklich, die mit wenig Ballbesitz und nur zwei wirklichen Torchancen einen Punkt aus der Hauptstadt entführten.

"Ich glaube, wenn du die erste Halbzeit so dominant spielst, musst du deutlicher in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit war es ein Kampfspiel, beide Mannschaften wollen gewinnen. Uns haben die letzte Genauigkeit und der letzte Pass gefehlt, Rune hat uns dann bei der zweiten Freiburger Chance gut gerettet. Wir akzeptieren das Ergebnis und die Entscheidungen" , meinte Hertha-Trainer Dardai nachher bei "Sky". "Für mich war das ein Elfmeter" , sagte dagegen Torjäger Kalou. Freibugs Sportvorstand Jochen Saier dazu: "Ich glaube schon, dass es nicht zwingend Elfmeter war. Aber da hatten wir auch ein bisschen Glück in der Phase."

Freiburg empfängt schon am nächsten Freitag (26.10.2018) Borussia Mönchengladbach, die Hertha reist am Samstag zum Spitzenspiel zur anderen Borussia nach Dortmund.