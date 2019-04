Nur wenige Torchancen

In einem über weite Strecken langweiligen Spiel begannen die Gastgeber besser, erspielten sich aber nur selten Torchancen. Im Gegensatz zu den Gästen, die durch Hendrik Weydandt (8.) in Führung hätten gehen können. Sein Kopfball nach einem Eckball ging nur knapp am linken Pfosten vorbei.

Herthas Marko Grujic (9. und 22.) hatte die einzigen Gelegenheiten für ideenlose Berliner in der ersten Halbzeit. Ondrej Duda (56.) vergab in Durchgang zwei freistehend aus wenigen Metern. Es war die beste Chance im gesamten Spiel. Eine Viertelstunde vor Schluss prüfte Salomon Kalou (75.) noch Hannovers Torhüter Michael Esser, der aber gut reagierte. Hannover seinerseits rannte in der Schlussphase an - allerdings ohne Plan und Durchschlagskraft.

Trainer in den Schlagzeilen

Die Hertha hatte unter der Woche für Schlagzeilen gesorgt, weil sich der Klub nach Ende der Saison von Cheftrainer Pal Dardai trennen wird. Der Ungar ist gewissermaßen auf Abschiedstournee. Auch die Zukunft von Hannovers Trainer Thomas Doll ist unklar. Immerhin verhinderte sein Team einen neuen Klub-Negativrekord, weil es erstmals nach 30 Spielen auswärts zu Null spielte.

Der Klassenerhalt ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Denn nach dem Heimspiel gegen Mainz 05 am Samstag (27.04.19) um 15.30 Uhr muss Hannover eine Woche später bei Bayern München antreten. Hertha BSC tritt ebenfalls am Samstag bei Eintracht Frankfurt an.