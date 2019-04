Schon vor dem Anpfiff gab es schlechte Nachrichten für die Berliner. Mittelfeldspieler Arne Maier hatte sich im Training eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus.

Fortuna mit furiosem Start

Mit dem 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach im Rücken starteten die Düsseldorfer selbstbewusst und offensiv. Angreifer Dodi Lukebakio, nach seiner Gelbsperre zurück im Team, hatte gleich dreimal die Führung auf dem Fuß (3., 26., 29.). Auch Sturmpartner Raman vergab eine gute Möglichkeit frei vor Hertha-Torhüter Rune Jarstein (29.), ehe er sechs Minuten später nach einem Konter zum verdienten 1:0 abschloss.

Die Berliner hatten zwar mehr Spielanteile, es fehlte ihnen aber an Tempo und zündenden Ideen. In der 11. Minute verspielte Salomon Kalou mit einem schlampigen Pass auf den abseits stehenden Davie Selke den fast sicheren ersten Treffer. Hertha wachte erst nach dem Rückstand auf und erzielte prompt den Ausgleich durch Grujic nach einer Flanke von Ondrej Duda.

Fortuna-Keeper Rensing stark

In der zweiten Halbzeit verlor die Partie etwas an Schwung. Hertha erhöhte die Schlagzahl und drückte auf die Führung. Düsseldorfs starker Torhüter Michael Rensing rettete in höchster Not vor dem einschussbereiten Kalou (55.). Kurz darauf wischte er einen Ball von Duda in Fliegermanier von der Linie.

Ausgerechnet in der Berliner Drangphase gelang Raman, wie schon im Hinspiel, sein zweiter Treffer. Die Hertha verlor nun wieder den Faden, insbesondere spielerisch gelang kaum noch etwas. So brachten die Düsseldorfer den Sieg über die Zeit und feierten im Olympiastadion den ersten Bundesliga-Sieg seit 1990.

Die Hertha kassierte die vierte Pleite in Folge und hofft nun am Sonntag (14.04.2019) um 13.30 Uhr auswärts bei 1899 Hoffenheim auf die Wende. Die Fortuna empfängt am selben Tag zwei Stunden später Bayern München.