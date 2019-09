Zu jung, zu klein, zu spät. Die Eltern verbieten es dem 13 Jahre alten Bernward Bräuer, zur Hertha zu gehen. Das Spiel gegen den 1. FC Köln wird erst um 20 Uhr angepfiffen. Da ist es schon beim Anpfiff dunkel.

Hilfe vom großen Bruder

Aber Bernward Bräuer bekommt Hilfe. "Mein zwei Jahre älterer Bruder und die Nachbarkinder haben versprochen, dass sie auf mich aufpassen", sagt Bräuer im Gespräch mit der Sportschau.

Bernward Bräuer

Also geht es auf zu seinem ersten Flutlichtspiel. Alles wie immer. Anfahrt mit der S-Bahn, in der Nähe des Marathontores über den Zaun klettern, dann schnell rennen. "Das Gejage der Ordner war nur halbherzig. Die sind ein paar Meter hinter uns hergelaufen und haben es dann gelassen" , so Bräuer. Geld für Eintrittskarten habe die Familie damals nicht gehabt. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die meinen Bruder oder mich mal erwischt hätten. Da sind immer viele über den Zaun geklettert."

"Das Stadion war schwarz vor Menschen"