Hertha und der Fluch der Rückrunde

Leipzig, letzter Spieltag der Bundesliga vor der Winterpause. Unter dem ausgelassenen Jubel der mitgereisten Fans auf den Rängen feiert Hertha BSC einen 3:2-Auswärtssieg bei RB Leipzig, einem Champions-League-Aspiranten. Und das trotz Unterzahl ab Spielminute sieben, als Jordan Torunarigha vom Platz flog. "Durch den Sieg war es ein super Abschluss für uns alle" , frohlockt Doppeltorschütze Davie Selke gegenüber der Sportschau nach dem Spiel. Auch Trainer Pal Dardai ist im Interview die Freude über den Triumph anzuhören: "Es ist für uns ein Hammer-Sieg, das kann auch für die Rückrunde viel bringen." Das Tabellenbild erklärt die Euphorie: Die Hertha ist mit nur vier Punkten Abstand auf Rang drei mitten drin im Kampf ums internationale Geschäft.

Pünktlich zur Rückrunde - Absturz ins Mittelmaß

Neun Spieltage später gibt Berlin ein erheblich schlechteres Stimmungsbild ab. Zuletzt nach dem unansehnlichen 0:0-Remis der Hertha gegen ebenso harmlose Freiburger machten sich die Anhänger durch ein Pfeifkonzert nach Spielende Luft. Rang elf in der Tabelle, acht Punkte Abstand auf Rang sechs. Auch das Abrutschen in tiefere Tabellenregionen ist noch möglich. "Wir müssen realistisch bleiben und so schnell wie möglich 40 Punkte sammeln", ordnet Defensivspieler Fabian Lustenberger die Situation ein.

Nur ein Sieg aus den neun Rückrundenspielen mit gerade einmal vier Treffern für die Hertha - die Rückrundenbilanz eines Absteigers. Allein in den vergangenen vier Partien gelang Berlin kein Treffer. Es gab ein 0:2 in Mainz, daraufhin hieß es 0:0 gegen Bayern, 0:1 gegen Schalke und 0:0 gegen Freiburg.

Die Hauptstadt hat zwei Gesichter

Enttäuschung bei den Berlinern nach dem 0:0 gegen Freiburg

Herthas Rückrundenschwäche hat mittlerweile Tradition. Unter Dardai befindet sich der Berliner Punkteschnitt saisonübergreifend in allen Rückrundenspielen bei nur 1,1 Zählern pro Partie. Gerade einmal 0,9 Tore erzielt die Hertha unter Dardai pro Begegnung in der Rückrunde. Vor allem in der Offensive herrscht speziell in dieser Saison seit dem 18. Spieltag eine Sturmflaute. Diese geht so weit, dass die Sturmabteilung um Selke, Vedad Ibisevic und Co. in Summe nur zwölf Torschüsse in neun Rückrundenpartien hervorbrachte und nur 32-mal überhaupt am Ball war - das ist Ligaminus. Selbst die Verteidiger der Hertha gaben mehr Torschüsse ab (17). Zum Vergleich: Der Rest der Liga bewegt sich bei im Durchschnitt 42 Stürmer-Torschüssen nach neun Rückrundenspielen.

Diese Zahlen stehen in krassem Gegensatz zu den Hinrundenleistungen in den vergangenen Saisons unter Dardai seit seinem Amtsantritt 2014/15. Rechnet man saisonübergreifend alle Hinrundenspiele unter Dardai zusammen, ergibt sich eine Punkteausbeute von durchschnittlich 1,7 Zählern pro Hinrundenpartie, zudem erzielte die Hertha im Schnitt 1,5 Tore pro Begegnung. Punkteten die Berliner über die gesamte Saison so konstant, stünde man am Ende theoretisch bei 51 Punkten. Eine Bilanz, mit der sich im Kampf um Europa mitmischen ließe.

Dardai wehrt sich gegen Kritik: "Großer Quatsch"

Von einer allgemeinen Rückrunden-Krise will der Trainer nichts wissen. "Ich lasse mir nicht alles kaputtreden. Ich lasse meine Spieler nicht unsicher machen, nicht vom Publikum und nicht von den Journalisten" , wetterte Dardai nach dem Spiel gegen Freiburg. Seine Spieler würden selbst spüren, dass sie derzeit keine Tore machen. Der Ungar fügte an: "Aber sie müssen positiv bleiben. Es ist großer Quatsch, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen."

Zudem habe die Hertha in der Rückrunde die wenigsten Tore kassiert, was für den Teamgeist spreche. Er werde mit der Mannschaft so weiterarbeiten wie bisher: "Es gibt überhaupt keine Hektik." Schon seit längerer Zeit prangern sowohl die Profis als auch die Verantwortlichen die falschen Erwartungshaltungen an die Hertha an. In den jüngsten beiden Spielzeiten hatte Berlin mit Platz sechs und sieben jeweils das Ticket für eine Europareise gelöst.

Es wartet der Lieblingsgegner an der Elbe

Immerhin geht es mit dem Hamburger SV nun gegen einen Lieblingsgegner der jüngeren Vergangenheit. Die Hertha konnte gegen den HSV sieben der jüngsten neun Duelle gewinnen - ein Sieg am Samstag wäre für Dardais Rückrundenbilanz eine willkommene Aufbesserung.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 17.03.2018 | 01:27:00 Std. | Verfügbar bis 17.03.2018 | Das Erste

Stand: 16.03.2018, 08:00