"Es hat mit Qualität zu tun"

Die Worte, die Dardai dann wählt, sind in leicht veränderter Form bekannt. Es dürfe nicht sein, in solch ein Loch zu fallen, sagte er nach dem Spiel gegen Düsseldorf. Auch für ihn sei das jetzt eine Riesenerfahrung. Aber man müsse mutig bleiben, schließlich habe er eine gute Mannschaft. Nur klar sei auch, dass die Hertha in ihren Möglichkeiten beschränkt sei. "Ich kann nicht von einem Spieler, der eine Millionen kostet, eine Leistung erwarten, die 60 Millionen kostet. Das muss man einfach akzeptieren" , sagte Dardai.

In den vier Jahren seiner Zeit als Chefcoach habe er noch kein Spiel gesehen, in dem sein Team einen Gegner mit 5:0 überrollt hätte. " Ich habe noch nie drei Spiele am Stück gewonnen. Warum nicht? Es hat mit Qualität zu tun. Die Spieler haben Potenzial nach oben, aber das braucht Zeit ", so der Ungar.

"Es darf gern mehr kommen"

Fraglich ist, ob dem Trainer diese Zeit gegeben wird. Die Gemengelage in der Hauptstadt ist schließlich so, dass Trainer Dardai und Hertha-Manager Michael Preetz nicht die besten Freunde sind. Nach der Leipzig-Pleite war Preetz sehr deutlich geworden. "Und dass immer gesagt wird, dass etwas entstehen kann, wenn die Mannschaft zusammen bleibt, das stört mich", sagte Preetz. "Im Moment ist die Mannschaft komplett. Da darf gern jetzt mehr kommen."

Für die Berliner stehen in den kommenden Wochen schwierige Auswärtsspiele an - zunächst geht es zur TSG Hoffenheim, anschließend nach Frankfurt. Dazwischen liegt die Heimpartie gegen Hannover 96. Zumindest ein Spiel sollte Dardai gewinnen, damit es nicht noch ungemütlicher um seine Person wird.

Stand: 08.04.2019, 11:50