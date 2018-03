Berliner Abendsession am Ostersamstag

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür. Und damit beginnt gleichzeitig eine Pilgerfahrt nach Berlin. Rund zwei Millionen Touristen sollen es Jahr für Jahr sein, die sich für das verlängerte Wochenende in die Hauptstadt begeben. Und nicht einmal das empfindlich kühle Wetter kann die Reisenden davon abhalten.

Neuerung im Spielplan

Das Angebot in der Boomtown Berlin, in der in allen Stadtteilen eine überbordende Bauwut zu besichtigen ist, wirkt unendlich groß. Von morgens früh bis abends spät. Da trifft es sich doch eigentlich gar nicht so verkehrt, dass auch der erste Fußballverein der Stadt, der Bundesligist Hertha BSC, ein neues Oster-Angebot macht.

Unfreiwillig natürlich: Denn zu den Neuerungen im Spielplan gehören gleich zwei Abendspiele am Ostersamstag. Erst das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund um 18.30 Uhr. Dann steigt im Olympiastadion das Spätspiel: Die Berliner treffen auf den VfL Wolfsburg, Anstoß 20.30 Uhr.

Hertha rechnet mit 35.000 Zuschauern

Auch dieser Termin ist eine Folge der seit dieser Saison gültigen Fernsehverträge. In der Vorsaison gab es am Osterwochenende einfach sechs Spiele um 15.30 Uhr, da der Karfreitag nicht besetzt werden darf. Generell finden hier bis auf wenige Ausnahmen keine Sportveranstaltungen für ein Massenpublikum statt.

Wie verhält sich Hertha? Hat zumindest nicht gegen die Ansetzung protestiert. Der Termin sei erklärbar mit der Verschiebung von Freitag auf Samstag und die Terminierung im direkten Umfeld des Vereins bislang kein beklagenswertes Thema gewesen, heißt es auf Anfrage von sportschau.de. Nach den bisherigen Erkenntnissen rechnet der Gastgeber am Ende mit bis zu 35.000 Zuschauern.

Noch kein Spiel ausverkauft

Ist das nicht ein bisschen wenig, wenn gerade erst am vergangenen Dienstag die monumentale Betonschüssel mit 72.717 Besuchern beim Länderspiel Deutschland gegen Brasilien ausverkauft war und der Schnitt bisher aus den ersten 13 Heimspielen bei 45.000 liegt? Für die Verantwortlichen ist das Thema breitgefächert.

Der Zuspruch hängt in der sportlich auf vielen Ebenen erstklassigen Hauptstadt (Handball, Eishockey, Basketball, Volleyball) an vielen Faktoren, aber die Anstoßzeit spielt schon eine Rolle. Kürzlich sagte Trainer Pal Dardai: "Unser Zuschauerschnitt sinkt, wenn wir nicht samstags um 15.30 Uhr spielen, denn am Freitag, Sonntag und Montag kommen die vielen Kinder verständlicherweise nicht so zahlreich ins Stadion."

Abendspiele in Berlin schwierig

Zuletzt bei der Nullnummer gegen den SC Freiburg (10.03.2018) kamen am Samstagnachmittag 38.625 Zuschauer. Minusrekord sind die 29.231 Besucher gegen Hannover 96 (13.12.2017), nicht viel besser die 30.908 Augenzeugen gegen den FSV Mainz 05 (16.02.2018). Die eine Partie fand am Mittwochabend, die andere am Freitagabend statt.

Abendspiele scheinen für Hertha tatsächlich schwierig. Gegen Borussia Dortmund blieben zum Rückrunden-Heimauftakt an einem Freitagabend (19.01.2018) eben auch fast 9000 Plätze leer. Und dass es nicht einmal gegen den FC Bayern mit 71.212 Zuschauern gänzlich ausverkauft war, könnte an der Ansetzung am Sonntag (01.10.2017) gelegen haben.

Nur 1000 Auswärtsfans

Nun wirkt sich der Termin vor allem auf die Auswärtsfans aus, von denen nur knapp 1000 aus dem Luftlinie 178 Kilometer entfernten Wolfsburg erwartet werden. Dabei sind Autostadt und Hauptstadt eigentlich so gut verbunden: Der ICE benötigt für die Fahrt von Wolfsburg nach Berlin nur knapp mehr als eine Stunde, der Intercity anderthalb Stunden.

Viele VfL-Fans nutzen die Zugverbindung. An einem Samstagnachmittag könnte die Rückfahrt problemlos am selben Tag angetreten werden. Am Samstagabend geht der letzte Zug um 21.07 Uhr. Dann ist diesmal noch nicht mal Halbzeitpause.

Stand: 29.03.2018, 14:11