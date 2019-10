Der Heimvorteil im Fußball schwindet - ist aber immer noch da

"Im langen Trend verschwindet der Heimvorteil seit Jahren sukzessive" , sagt Daniel Memmert, Professor am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule Köln ( DSHS ). In der Saison 1975/76 gingen nur 16,3 Prozent aller Bundesligaspiele an das Auswärtsteam. Heißt: Wenn zwei von neun Spielen ans Auswärtsteam gingen, war das schon außergewöhnlich. Die FIFA hat 6000 internationale Spiele ausgewertet und kommt immer noch auf einen klaren Heimvorteil - um die 50 Prozent aller Spiele wurden von den Gastgebern gewonnen.

Es gibt ihn also immer noch, den Heimvorteil. Und das sogar bis in die Kreisliga, wie Studien zeigen. Aber er wird geringer - und es läuft überall anders. "Es gibt extrem große Schwankungen in den Ländern. In manchen Ländern gewinnen die Heimteams noch 80 Prozent aller Spiele, in anderen gibt es kaum einen Heimvorteil" , sagt Daniel Memmert. 25 Auswärtssiege gab es in der noch jungen Bundesligasaison bisher, so viele wie noch nie. Italien kommt auf ähnliche hohe Zahlen, hier siegten diese Saison bisher in mehr als 40 Prozent aller Spiele die Gäste. Aber in England mit knapp 30 Prozent und Frankreich (26,7%) oder Spanien (25%) fällt die Auswärtssiegquote schon wieder viel niedriger aus. Und auch in der 2. oder 3. deutschen Liga gewinnen im Schnitt nur knapp 30 Prozent der Gästeteams.

Schwindet der Heimvorteil durch die Drei-Punkte-Regel?

Der Fußballautor Christoph Biermann hat in seinem Buch "Die Fußball-Matrix" einen möglichen Grund dafür aufgeführt, warum in der Bundesliga in den vergangenen Jahrzehnten der Heimvorteil gesunken ist: Die Einführung der Drei-Punkte-Regel. Die gibt es seit der Saison 1995/96. In den 20 Jahren nach der Einführung fielen im Schnitt deutlich weniger Treffer. Da ein Sieg drei Punkte bringt, schlussfolgert Biermann, wollen immer mehr Teams einen Vorsprung verwalten. Dadurch kommt es zu weniger klaren, eindeutigen Ergebnissen und somit auch zu mehr knappen Auswärtssiegen.