Gladbach und Hecking trennen sich

Das teilte der Bundesligist über seine Webseite am Dienstag (02.04.2019) mit. Der Verein wolle mit einem neuen Cheftrainer in die Saison gehen. Weitere Informationen will der Verein bei einer Pressekonferenz am Nachmittag geben.

Die Borussia hatte nach der Hinrunde Platz drei der Bundesliga belegt. In der Rückrunde konnten die Gladbacher nur noch selten überzeugen. Aus zehn Spielen holten die Fohlen nur noch 14 Zähler und rutschten auf den fünften Tabellenrang ab.

Zuletzt hatte die Hecking-Elf bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf schon nach 12 Minuten 0:3 hinten gelegen.