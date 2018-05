Wie der Fußball-Bundesligist bestätigte, haben sich die Parteien auf Hasenhüttls Wunsch auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Am Dienstag hatten die Klubbosse um Sportdirektor Ralf Rangnick und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff dem Trainer die erhoffte Verlängerung des bis Ende Juni 2019 laufenden Vertrages verwehrt.

Hasenhüttl-Aus trotz zweier erfolgreicher Jahre

Damit endet die Zusammenarbeit zwischen Hasenhüttl und RB Leipzig trotz sportlicher Erfolge nach nicht einmal zwei Jahren. Hasenhüttl war im Sommer 2016 vom FC Ingolstadt nach Leipzig gewechselt und hatte den damaligen Aufsteiger als Vizemeister in die Champions League geführt. Nach einer ordentlichen Gruppenphase in der Königsklasse schied RB in der Europa League als letzter deutscher Starter erst im Viertelfinale aus.

In der abgelaufenen Spielzeit qualifizierte sich RB unter Hasenhüttl trotz Doppelbelastung für die Europa League. Sollte Eintracht Frankfurt das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München gewinnen, müsste RB vor dem Bundesliga-Start in die Europa-League-Qualifikation.

Rangnick-Bekenntnis ohne Wert