In der vergangenen Woche feierte Breitenreiter ein Jubiläum auf der Trainerbank der 96er. Seit einem Jahr trainiert er den Verein seiner Heimatstadt. Sein Fazit ist sehr positiv: " Das Jahr ist außergewöhnlich gut gelaufen, alles ist mehr als aufgegangen, was Leistung und Tabellensituation betrifft ", wird er auf der Internetseite des Vereins zitiert.

Aktuell sagt die Tabelle allerdings etwas anderes - es läuft gerade überhaupt nicht "außergewöhnlich gut". Nach vier Niederlagen in Folge ist Hannover 96 vom siebten auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht. Die schlechteste Platzierung in dieser Saison.

Das heißt auch, dass der Relegationsplatz plötzlich nur noch sieben Punkte entfernt ist. Hannover ist nach der starken Hinrunde doch noch nicht zu 100 Prozent gerettet. Auch wenn ein Abrutschen in den ganz tiefen Tabellenkeller ziemlich unwahrscheinlich klingt, müssen die 96er vorsichtig sein.

Hartes Restprogramm

Und trotzdem bleibt Breitenreiter optimistisch. Im vergangenen Spiel gegen den BVB gelang seiner Mannschaft fast der Ausgleich. Julian Korb stand acht Minuten vor dem Schlusspfiff aber im Abseits. Vom Trainer gab es viel Lob: " Meine Mannschaft hat sich sehr mutig verkauft. Diese Leistung macht sehr, sehr viel Mut. " Torhüter Philipp Tschauner ergänzte: " Man hat gesehen, dass wir uns vor keiner Mannschaft verstecken müssen. Mit dieser Leidenschaft kommen die Punkte von allein. "

Leidenschaft, die die Niedersachsen gut gebrauchen können. Denn die nächsten Spiele haben es in sich: Am Osterwochenende kommt zunächst RB Leipzig nach Niedersachsen. Danach warten Werder Bremen, VfB Stuttgart und der FC Bayern. Oder anders gesagt: Der Vizemeister, der Sechste und der Dritte der Rückrundentabelle, sowie der Rekordmeister. Hoffenheim, Leverkusen und die Hertha aus Berlin bilden den Abschluss.

Hannover ist kein Frischfleisch

Hannover hat in der Hinrunde bewiesen, dass es sich - obwohl Aufsteiger - vor solchen Gegnern nicht verstecken muss. Die Elf von Breitenreiter ist technisch gut drauf und alles andere als ein angenehmer Gegner.

Das haben auch schon Vereine wie der FC Schalke 04 zu spüren bekommen, das beide Spiele gegen Hannover nicht gewinnen konnte. Um an solche Erfolge wieder anzuknüpfen, muss aber das aktuelle Offensiv-Problem gelöst werden.

Harmlose Offensive

" Kompakt bleiben, und guten Fußball nach vorne spielen" , ist das Erfolgsrezept von Breitenreiter. Beziehungsweise: Es soll das Erfolgsrezept sein. Die Mannschaft kämpft und steht hinten ziemlich kompakt. Nur in der Offensive hakt es. In den vergangenen vier Spielen gelang der Angriffsabteilung um Füllkrug, Bebou und Harnik nur ein Treffer - nach einem Freistoß traf allerdings Abwehrspieler Sané.

Aber nicht nur die Tore blieben aus. Die Niedersachsen konnten sich auch kaum nennenswerte Chancen herausspielen. Zuletzt gegen Dortmund kamen sie zwar mehrmals in die Nähe des gegnerischen Tors, aber oft fehlten die letzte Präzision oder die Konsequenz im Abschluss. Der letzte Querpass geht schief, der Stürmer zögert zu lange, oder der Ball fliegt weit am Tor vorbei. Hannover 96 muss das dringend ändern und effektiver werden. Sonst wird das Jubiläum für André Breitenreiter in nicht ganz so schöner Erinnerung bleiben.

Stand: 29.03.2018, 08:00