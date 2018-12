Totale Euphorie beim vermeintlich sicheren Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf: Das Team von Trainer Friedhelm Funkel feierte dank eines Treffers von Oliver Fink in der Nachspielzeit (90.+2) einen verdienten 1:0 (0:0)-Sieg in Hannover. Nach den Erfolgen gegen Freiburg (2:0) und Borussia Dortmund (2:1) war es der perfekte Abschluss der Englischen Woche vor der Winterpause.

Funkel: "Einfach fantastisch"

Funkel sagte nach Spielschluss vor den Sportschau-Kameras: "Vom Willen her meiner Mannschaft war das einfach fantastisch und dann hatten wir auch noch ein bisschen Glück. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Erfolg hochverdient. Wir können in der Bundesliga mithalten." Kollege André Breitenreiter sagte an gleicher Stelle: "Am Ende des Tages hat die Qualität nicht ausgereicht.

Die Düsseldorfer holten somit aus den vergangenen drei Partien genau so viele Punkte wie in den 14 Spielen zuvor und überwintern auf dem 14. Platz. Die Hannoveraner dagegen bleiben Tabellenvorletzter und verspielten obendrein ihren Weihnachtsurlaub, weil sie nicht, wie von Trainer André Breitenreiter gefordert, mindestens drei Punkte aus den letzten beiden Hinrundenspielen geholt hatten.