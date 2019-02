Es hätte sogar noch deutlich schlimmer kommen können für den Liga-Vorletzten, der trotz einer über lange Zeit kämpferisch und läuferisch starken Leistung der Eintracht mit 0:3 (0:0) unterlag. Frankfurt steckte die Belastung aus der Europa League mit dem Achtelfinaleinzug gegen Schachtjor Donezk gut weg und ließ in den 90 Minuten kaum echte Torchancen zu.

Hannover nach vorne zu harmlos

In der Vorwärtsbewegung hätte das Team von Adi Hütter hingegen deutlich konsequenter sein können. Schon in der vierten Minute lief Luka Jovic frei auf Michael Esser zu, wollte es aber zu schön machen und scheiterte mit einem Lupfer am 96-Keeper. Bis zur Pause hatten auch Danny da Costa und Ante Rebic gute Gelegenheiten, kamen aber ebenfalls nicht an Esser vorbei.

Hannover spielte gemessen an den bisherigen Saisondarbietungen ordentlich mit, verteidigte mit großem Einsatz, war aber nach vorne wie gewohnt zu harmlos. Die Strafe folgte in der 54. Minute, als Rebic einen Jovic-Pass halblinks gut verarbeitete und die Kugel unhaltbar ins rechte Eck drosch.

Entscheidung durch Jovic

Die 96er hielten auch nach diesem Rückschlag weiter dagegen, waren beim Ballbesitz sogar auf Augenhöhe mit dem Gegner. Doch spätestens mit dem 2:0 durch einen Kopfball des am Fünfmeterraum völlig freistehenden Jovic (63.) war die Partie entschieden.

Danach verpassten es Sébastien Haller sowie erneut Jovic und Rebic, das Ergebnis noch klarer zu gestalten, ehe Filip Kostic einen Konter mit einem fulminanten Schuss zum 3:0 abschloss. Von Hannover kam in der Schlussphase gar nichts mehr.

Frankfurt spielt nun am Samstag (02.03.2019) daheim gegen 1899 Hoffenheim. Hannover reist tags darauf zum Abstiegsduell nach Stuttgart.