Das 2:1 (1:1) gegen die schwachen Gladbacher war verdient - die Borussen vergaben damit alle theoretischen Chancen auf die Teilnahme am internationalen Geschäft und beenden die Saison als Neunter.

Titz fühlt Enttäuschung, aber keine Trauer

Hamburgs Trainer Christian Titz, der vor der Partie mit einem Vertrag auch für die Zweite Liga ausgestattet war, sagte anschließend: "Trauer über diesen Abstieg ist das falsche Wort. Als ich vor acht Wochen hier antrat, musste ich schon einkalkulieren, dass dieser Tag am Ende kommen kann. Wir haben trotzdem bis zur letzten Minute alles versucht - deshalb ist die Enttäuschung natürlich enorm."

Genauso bewertete auch Kapitän Gotoku Sakai den schwärzesten Tag in der HSV-Geschichte: "Es tut unglaublich weh. Wir haben bis zuletzt noch dran geglaubt. Ich bin aber trotzdem auch stolz auf meine Mitspieler und das Trainerteam auf das, war wir zumindest in den letzten Wochen noch einmal bewegt haben."

Mit Schwung gestartet

Die Hamburger waren mit mächtig Schwung in die Partie gestartet. Als Lewis Holtby nach anderthalb Minuten einen Befreiungsversuch von Nico Elvedi blockte und danach die Fans gestenreich anstachelte, war sofort Partystimmung im Volksparkstadion. In der 10. Minute wurde der Sturm und Drang belohnt. Holtby zog aus zwölf Metern hart ab, Denis Zakaria wehrte das Geschoss mit einer aktiven Handbewegung ab - doch die Pfeife von Felix Brych blieb zunächst stumm. Erst nach einem Hinweis aus Köln sah er sich die Szene nochmal auf dem Monitor am Spielfeldrand an - und gab den fälligen Elfmeter, den Aaaron Hunt zum 1:0 verwandelte.