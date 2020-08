Der 1. FC Köln und die Sehnsucht nach Ruhe

Ein stark motorisiertes Flugzeug am leicht wolkenbedeckten Himmel war beim Vormittagstraining auf der Sportanlage des SV Aasen kurzzeitig ein lautstarker Störenfried. Ansonsten scheinen die Bedingungen in Donaueschingen zu stimmen. Die strengen Corona-Auflagen des Landes Baden-Württemberg lassen zwar keine Fans zu. Und ein 550 Meter langer Sichtschutz-Zaun wehrt jegliche neugierigen Blick von außen ab, doch in durchaus friedvoller Lage kann Trainer Markus Gisdol seine Mannschaft voll fokussiert auf die neue Saison vorbereiten - und das eben bis auf wenige Ausnahmen in aller Ruhe.

Ex-Trainer und Spieler Engels: "Machtspielchen" und "Intrigen"

Gut 480 Kilometer entfernt sahen die vergangenen Tage dagegen ganz anders aus: Die üblicherweise im September stattfindende Mitgliederversammlung hatte in Köln schon jetzt einen ordentlichen medialen Herbststurm ausgelöst. Auf dieser soll der Nachfolger für den im vergangenen Dezember zurückgetretenen Vize-Präsidenten Jürgen Sieger gewählt werden. Gemäß der Vereinssatzung ist der Mitgliederrat für die Benennung geeigneter Kandidaten zuständig.

Das Gremium, das im Verein vor allem als Bindeglied zwischen Vorstand und Mitgliedschaft fungiert, hat den aktuell schon kommissarischen Vize-Präsidenten Carsten Wettich als einzigen Kandidaten für die Mitgliederversammlung vorgeschlagen. Seitdem gibt es jedoch lautstarke Kritik. Denn im vorausgegangenen Auswahlverfahren fühlt sich Stephan Engels, ehemaliger Profi und Cheftrainer des 1. FC Köln, nicht berücksichtigt.

Ruhe beim 1. FC Köln - zumindest im Trainingslager

Engels hatte großes Interesse am Posten des zweiten Vize-Präsidenten. Seine entsprechende Bewerbung hatte seiner Meinung nach im Mitgliederrat jedoch nie eine Chance. Die Kandidatur sei vor allem daran gescheitert, dass "Stefan Müller-Römer, der Vorsitzende des Mitgliederrates, von Beginn an keinen anderen Kandidaten wollte" als Carsten Wettich, so die Darstellung von Engels im Fachmagazin "kicker". Erst als im Rat bereits eine Mehrheit für Wettich vorhanden gewesen sein soll, habe sich Müller-Römer doch noch bei ihm gemeldet. Zudem spricht Engels von ständigen "Machtspielchen" und "Intrigen" in Bezug auf den Mitgliedsrats-Vorsitzenden, welche den Verein kaputt machen würden.

Klub und Mitgliederrat widersprechen Engels

In einem umfangreichen Statement in den sozialen Medien bestätigte Ho-Yeon Kim, der stellvertretende Mitgliederrats-Vorsitzende, dass ihm Engels erst zwei Wochen vor Ablauf der Frist als möglicher Kandidat bekannt wurde. Gleichzeitig verrät er aber auch, dass dem Gremium bei der internen Wahl des Kandidaten durchaus eine Alternative zu Wettich vorlag und widerspricht somit in diesem Teil der Darstellung von Engels.

Offiziell wollte sich von Vereinsseite niemand zu dieser Diskussion äußern. Zumindest hinter vorgehaltener Hand geben Klubverantwortliche aber durchaus mögliche Versäumnisse im Auswahlprozess des Mitgliederrates zu. Auf Nachfrage der Sportschau betonte Stefan Müller-Römer ausdrücklich, ihm sei nicht daran gelegen, "das Ganze weiter zu befeuern" . Aber angesprochen auf mögliche Versäumnisse stellt er klar: "Dem widerspreche ich explizit. Und Engels haben wir mehrere Termine angeboten, er hat sie alle nicht angenommen, beziehungsweise nicht reagiert."

Trennung von Mediendirektor Kaufmann

Für zusätzliche Aufregung sorgte die plötzliche Trennung von Mediendirektor Tobias Kaufmann. Darüber hinaus überraschte sie in der Öffentlichkeit inmitten der Saisonvorbereitung nicht nur unter dem zeitlichen Aspekt - sondern auch in ihrer Art und Weise.

Der amtierende Vorstand um Präsident Dr. Werner Wolf konnte und wollte eine weitere Zusammenarbeit nicht länger fortführen. Das Vertrauen zu Kaufmann, der auch als Sprecher des Vorstands agierte, konnte seit der Wahl im vergangenen September zu keiner Zeit aufgebaut werden. Pikant daran: Aufgrund der Vereinsstrukturen konnte der Vorstand die Trennung nicht selbst vollziehen, sondern musste damit seine beiden Geschäftsführer Horst Heldt und Alexander Wehrle beauftragen. Ein Vorgang, der gerade in der Belegschaft am Geißbockheim für Unruhe gesorgt hat. Denn Tobias Kaufmann wurde insbesondere von Alexander Wehrle als Mitarbeiter sehr geschätzt. Jetzt steht dem 1. FC Köln eine juristische Auseinandersetzung darüber bevor, denn Kaufmann hat nach einem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeiger" gegen seine Kündigung Klage beim Arbeitsgericht eingereicht.

Unruhe zum ungünstigsten Zeitpunkt

Unruhe ist diesem Traditionsverein nicht fremd und scheinen in der DNA des Vereins beinahe verankert. "Das ist ein Problem des 1. FC Köln. Es gelingt uns einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer, diese Ruhe reinzubringen“ , stimmt Präsident Werner Wolf telefonisch aus seinem derzeitigen Urlaub zu. Er erinnert zugleich an sein Wahlkampfmotto "Gemeinsam gewinnen alle!“ und führt dazu weiter aus: "Wenn sie Krach haben, dann haben sie immer Zentrifugalkräfte. Das kostet Aufmerksamkeit und lenkt sie vom eigentlichen Geschehen ab. Deshalb möchte ich an unserer Zielsetzung festhalten - mehr Ruhe in diesen Verein zu bringen".

Und ausgerechnet jetzt wäre diese Ruhe und Geschlossenheit wichtig. Der Verein steht für Finanzboss Alexander Wehrle vor einer "der größten finanziellen Herausforderungen in der Klubgeschichte“ . Aktuell wird bedingt durch die Corona-Pandemie mit einem Umsatzverlust von rund 25 Millionen Euro gerechnet. "Das sind erhebliche Herausforderungen, die vor uns stehen, weil keiner weiß genau, wie es weitergeht. Diese Unwägbarkeiten, die treiben mich um" , führt Wehrle im Sportschau-Interview weiter aus. Gleichzeitig muss aber eine wettbewerbsfähige Mannschaft her, um auch im bekanntlich schweren zweiten Bundesliga-Jahr nach dem Wiederaufstieg bestehen zu können. Unter den genannten Umständen – eine absolute Herausforderung.

"Wir müssen alle an einem Strang ziehen"

Um sie dennoch zu meistern, wird beim 1. FC Köln auf höchster Ebene einerseits weiter um Ruhe gekämpft, andererseits wird versucht, die ständigen Unruhen ein Stück weit zu akzeptieren. "Ruhe gibt es bei einem Fußballverein sowieso nicht und wird’s beim 1. FC Köln auch nie geben. Der Verein lebt zum Teil davon, dass es so lebendig hin und her geht. Aber natürlich nicht von Streitereien" , betont Mitgliederrats-Boss Müller-Römer. Und auch Sport-Geschäftsführer Horst Heldt, für den der FC eine Herzensangelegenheit ist und bleibt, weiß genau: "Wir sind ein Klub, der alles sehr intensiv lebt, im Positiven, aber auch im Negativen. Und das mag ich persönlich. Wenn es aber zu wichtigen Ereignissen kommt – und das wird die neue Saison sein – dann müssen alle an einem Strang ziehen."

Zumindest in diesem Punkt scheinen die Verantwortlichen des 1. FC Köln also schon jetzt vereint: Nur gemeinschaftlich kann der Klub auf Dauer erfolgreich sein und sich wieder in der Bundesliga etablieren. Und doch scheint jetzt schon klar, diese eine große Sehnsucht wird ihnen wohl noch lange erhalten bleiben: Ruhe, bitte!

Stand: 26.08.2020, 18:00