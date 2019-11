Mit Schützenhilfe in die K.o.-Runde

Motivation für die Gladbacher dürfte die Aussicht auf die Qualifikation für die K.o.-Runde sein. Aktuell liegt Gladbach mit fünf Punkten auf Rang zwei in Gruppe J. Sollte das Team von Marco Rose in Österreich gewinnen und gleichzeitig Istanbul Basaksehir den AS Rom schlagen, überwintert Borussia Mönchengladbach sicher in der Europa League.

Die Gladbacher müssen aber aufpassen. Verlieren sie das Spiel, haben sie das Weiterkommen am letzten Spieltag nicht mehr selbst in der Hand. Die Borussia müsste dann das Spiel gegen Basaksehir gewinnen und wäre außerdem auf Schützenhilfe angewiesen.

Untestützung bekommt Borussia Mönchengladbach in Graz von voraussichtlich 5.000 Fans.