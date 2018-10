Die klassische "Nummer 9" fehlte zuletzt, so dass der Coach in der vergangenen Saison vom 4-4-2-System nicht abrücken konnte. Mit dem wuchtigen und treffsicheren Stürmer stehen Hecking wieder mehr Optionen zur Verfügung. Zumeist schickte er seine Elf im 4-3-3 auf das Spielfeld, was vor allem in den Heimspielen zu alter Stärke zurückführte.

Sturmduo Plea/Hazard zuletzt immer erfolgreich