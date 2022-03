Der Österreicher hat sich - wie auch sein Co-Trainer Frank Geideck - mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in Quarantäne. Das teilte die Borussia am Mittwoch mit.

Adi Hütter wird am Samstag im Duell der Abstiegskandidaten in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC und bereits am Donnerstag bei der Spieltagspressekonferenz von Co-Trainer Christian Peintinger vertreten.

Hütters Assistent Geideck ist bereits seit Dienstag in Quarantäne. Auch der Cheftrainer selbst hatte wegen des Corona-Verdachts schon bei der Einheit am Dienstag vorsorglich gefehlt. Am Mittwoch bestätigte sich per PCR-Test dann das positive Ergebnis.

Borussia unter Druck

Die Corona-Infektion trifft Hütter und Borussia zu einem besonders sensiblen Zeitpunkt. Nach dem 2:3 am vergangenen Wochenende beim direkten Konkurrenten VfB Stuttgart ist die Borussia im Kampf gegen den Abstieg wieder stärker unter Druck geraten. Auch die Kritik an Hütter hatte in den vergangenen Tagen zugenommen.

Nicht viel besser läuft es allerdings beim Gegner. Bei den Berlinern steht in Tayfun Korkut der Trainer ebenfalls arg unter Druck. Als Tabellen-13. hat Gladbach aktuell vier Punkte Vorsprung auf die Berliner auf dem Relegationsplatz.