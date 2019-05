Max Eberl hatte auf der Jahreshauptversammlung unter der Woche noch einmal ausdrücklich betont: "Wir haben verstanden, worum es geht und sind noch auf Platz fünf. Wir wollen nach Europa" , sagte der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Eigentlich eine komfortable Ausgangsposition für die Borussia - wenn da nicht die jüngste Vergangenheit wäre.

In den vergangenen elf Spielen konnte die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking gerade einmal zwei Partien für sich entscheiden. Magere neun Punkte sind das Ergebnis einer deprimierenden Rückrunde.

Stindl fehlt, Hazard ist außer Form

Noch aber können die Gladbacher sich ihren großen Wunsch, das Erreichen der Champions League, erfüllen. Dafür benötigen sie am Samstag (04.05.2019) einen Sieg gegen 1899 Hoffenheim. Allerdings haben die Gladbacher derzeit so viele Baustellen zu bearbeiten, dass die Konzentration auf das Wesentliche schwer fallen dürfte.

Eberl ist nach den jüngst schwachen Auftritten des Profiteams vor allem damit beschäftigt zu erklären, warum er am scheidenden Trainer Dieter Hecking trotz des Abwärtstrends festhält.

Fast alle Borussia-Profis sind zudem auf der Suche nach ihrer Normalform. So fehlen dem VfL die Tore und Vorlagen von Thorgan Hazard.

Finanzielle Einbußen

In der Hinrunde war der 26-Jährige neunmal erfolgreich und bereitete sechs Treffer vor. In der Rückrunde bringt er es bislang gerade einmal auf vier Assists. Womöglich liegt die Konzentration des Belgiers bereits bei seinem vermeintlich neuen Klub, Borussia Dortmund. Die Verantwortlichen beider Vereine stehen dem Vernehmen nach bereits in Verhandlungen über eine Ablösesumme.

Sollten die Gladbacher die europäische Königsklasse nicht erreichen und "nur" in der Europa League spielen, würden lediglich zehn Millionen Euro statt mindestens 30 Millionen Euro in die Vereinskasse gespült. "Sollte man auf Dauer nicht international dabei sein, muss man natürlich auch darüber nachdenken, möglicherweise bei dem größten Kostenpunkt etwas einzusparen: den Gehältern der Profis" , sagt VfL-Finanzchef Stephan Schippers. Gegen Hoffenheim steht somit die Bilanz einer ganzen Saison für die Borussia auf dem Prüfstand.

Stand: 03.05.2019, 11:14