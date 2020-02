Schmähplakate gegen Hopp überschatten Spiel in Gladbach

Fans sollen die Übeltäter melden

" Das, was da passiert ist, das ist absolut beschämend. Das ist nicht Borussia Mönchengladbach. Das ist nicht das, wofür dieser Verein einsteht ", sagte Gladbach-Manager Max Eberl. Eine drohende Bestrafung durch das DFB -Sportgericht wolle man akzeptieren. Nach der Partie forderte Eberl die Fans des Vereins auf, die Übeltäter zu melden.

" Natürlich hoffen wir, dass wir diese Menschen finden und ausschließen. Und wenn nicht wir sie finden, dann vielleicht andere in der Fankurve ", so Eberl. " Ich hoffe, dass es in der Kurve Solidarität gibt. Menschen, die andere identifizieren und sagen, der war es. Wir haben in Münster gesehen, dass so etwas möglich ist. " Beim Drittliga-Spiel von Münster gegen Würzburg hatten Fans den Ordnern den Zuschauer gezeigt, der Affenlaute in Richtung des Würzburger Spielers Leroy Kwadwo gemacht hatte.

BVB-Fans wegen Hopp-Beleidigungen vom DFB bestraft

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hatte Borussia Dortmund am Freitag wegen Beleidigungen von Hopp zu einem Fan-Ausschluss bei den kommenden beiden Spielen in Hoffenheim verurteilt. Nachdem Ordner in Gladbach intervenierten und Eberl sowie Kapitän Lars Stindl in die Kurve gingen, um auf die Fans einzureden, verschwand das Plakat ebenso wie eines mit einem Hopp-Gesicht im Fadenkreuz schnell wieder.

Stand: 22.02.2020, 19:39