Borussia Mönchengladbach hatte Breel Embolo am Montag (18.01.2021) für das Spiel gegen Bremen aus dem Kader gestrichen. Kurz nachdem Berichte über einen angeblichen Partybesuch des Stürmers am Samstagabend in Essen kursiert waren.

Embolo akzeptierte die Strafe. Der Fußballprofi sprach in einem Instagram-Post von einem Fehler und entschuldigte sich, beim Klub und bei den Fans.

Embolo: TV-Abend bei Kollegen statt Party

Was genau Embolo an diesem feucht-fröhlichen Abend in Essen getrieben hat bleibt vorerst im Dunkeln - wozu auch der Spieler selbst einen Beitrag leistete: Embolo schrieb bei Instagram, dass er in der Nacht zum Sonntag in Essen Basketball geschaut hat, zuhause "bei einem Kollegen".

Und er widersprach der Darstellung verschiedener Medien, darunter auch der des WDR, wonach er auf einer Party gestellt wurde, die zur selben Zeit ein paar Häuser weiter in einem Lokal am Baldeneysee stattfand. Die wurde von der Polizei beendet, wegen Verstoßes gegen die Corona-Auflagen.

Die Polizei habe ihn lediglich "in der Wohnung des Kollegen angetroffen" und Personalien aufgenommen, schrieb Embolo. Die Beamten wiederum wollten Embolos Version nicht bestätigen. Ein Sprecher teilte dem WDR am Montag mit, dass zu der aufgelösten Partygesellschaft auch ein Fußballprofi gehörte, nannte allerdings keinen Namen.