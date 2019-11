Der 1. FC Köln hat einen neuen Trainer gefunden: Nach übereinstimmenden Medienberichten tritt Markus Gisdol die Nachfolge des entlassenen Achim Beierlorzer an.

Gisdol soll am Dienstag (18.11.2019) zum ersten Mal das Training des Tabellenvorletzten leiten. Der FC wollte dies am Montag zunächst noch nicht bestätigen. Das erste Training der Woche am Montagnachmittag sollten noch die bisherigen Co-Trainer André Pawlak und Manfred Schmid leiten.

Gisdol dritter Kandidat beim FC

Zuvor war Gisdol fast zwei Jahre ohne Anstellung gewesen. In der Bundesliga hat er zwischen April 2013 und Oktober 2015 als Trainer von 1899 Hoffenheim gearbeitet und von September 2016 bis Januar 2018 beim Hamburger SV. Mit beiden Klubs gelang ihm der Klassenerhalt.

Nach übereinstimmenden Medienberichten hatten zuvor bereits Bruno Labbadia und Pal Dardai dem 1. FC Köln abgesagt. Nun tritt also mit Markus Gisdol ein dritter Kandidat die Nachfolge von Beierlorzer an.

Heldt vor Einstieg als Sportchef

Auch bei der Suche nach einem neuen Sportchef bahnt sich eine überraschende Wende an. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll nun doch Horst Heldt Nachfolger von Armin Veh werden. Zuletzt hatte es für Heldt in den vielen FC-Gremien keine Mehrheit gegeben. Interims-Sportchef Frank Aehlig und Geschäftsführer Alexander Wehrle sollen sich aber noch einmal vehement für Heldt eingesetzt haben.

Stand: 18.11.2019, 16:03