BVB-Spieler verstoßen offenbar gegen Hygieneregeln

In einem Bericht der "Bild-Zeitung" vom Mittwoch (03.06.2020) sind Fotos unter anderem von Jadon Sancho (20) zu sehen, der sich vom Düsseldorfer Friseur Winnie Nana Karkari die Haare schneiden lässt. Weder Sancho noch Karkari tragen dabei einen Mundschutz.

Auch Sanchos Teamkollegen Axel Witsel (31), Thorgan Hazard (27), Raphael Guerreiro (26), Dan-Axel Zagadou (21) und Manuel Akanji (26) sollen dem Bericht zufolge am vergangenen Donnerstag, drei Tage vor der Partie gegen Paderborn (6:1), von dem Friseur in ihren Privatwohnungen für einen Haarschnitt besucht worden sein. Die Bild zeigt entsprechende Fotos von Akanji und Guerreiro.

BVB äußert sich

Der BVB teilte auf "Bild"-Nachfrage mit: "Es ist ganz normal, dass auch unsere Jungs sich nach all den Monaten mal die Haare schneiden lassen müssen. Aber was natürlich gar nicht geht, ist, dass das beidseitig in der vergangenen Woche ohne Maske erfolgt. Das werden wir unseren Spielern noch einmal sehr, sehr deutlich in Erinnerung rufen. Die Frage nach seinem Verhalten sollte sich darüber hinaus auch der Friseur stellen."

Karkari versicherte, dass er " die Maske nur für das Foto abgenommen" und "ansonsten alle Hygiene-Maßnahmen genauestens eingehalten " habe.

Strenge Regeln in NRW und bei der DFL

Seit dem 4. Mai dürfen Friseure wieder arbeiten, allerdings mit strengen Sicherheitsauflagen für Friseur und Kunden. Laut den Vorgaben des NRW -Gesundheitsministeriums sind bei " gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen" zudem eine Maske ergänzt von "einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild" zu tragen.

In den aufgrund der Corona-Pandemie eingeführten DFL -Richtlinien steht unter der Rubrik "Vorgaben für die häusliche private Hygiene im Alltag ": "Keine Kontakte zur Nachbarschaft oder zur Öffentlichkeit ", "Im Haus/in der Wohnung bleiben" , "Keine Besuche empfangen" .

Viele prominente Spieler

Karkari ist derzeit offenbar beliebt unter Fußballern, sein Instagram-Auftritt zeigt noch weitere Fotos von frisch frisierten prominenten Bundesligaprofis. Die Upload-Daten einiger Bilder fallen in die Zeit der Corona-Beschränkungen. Wann die Fotos entstanden sind, ist allerdings unklar.

sid/Red | Stand: 03.06.2020, 21:38