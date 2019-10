Spannung in der Bundesliga - eine Frage der Lesart

Eine solch enge Konstellation im oberen Tabellendrittel hat es zum gleichen Zeitpunkt seit Einführung der Drei-Punkte-Regel in der Saison 1995/96 erst einmal gegeben. Vor 13 Jahren, in der Saison 2006/07, lagen nach sieben Spieltagen zwischen dem Tabellenführer Werder Bremen (13) und dem Siebten Borussia Dortmund (11) ebenfalls nur zwei Punkte. Meister wurde am Ende aber keines dieser Teams, sondern der VfB Stuttgart mit Trainer Armin Veh und jungen Spielern wie Mario Gomez und Sami Khedira.

Stuttgarts Meisterschaft war eine Überraschung, es sollten nicht mehr viele folgen. Klammert man die aktuelle Spielzeit mal aus, dann standen nach sieben Spielen zuletzt fast immer Bayern oder Dortmund an der Spitze. Oft hatten sie zum gleichen Zeitpunkt schon einen komfortablen Punktevorsprung. Meister wurden dann fast immer die Münchener, nur 2012 kam der Titelträger aus Dortmund.

Als Grafite, Dzeko und Misimovic die Liga verzauberten

Die Saison 2008/09 ist die einzige, in der Bayern und Dortmund zu keinem der beiden für diesen Text relevanten Zeitpunkte an der Tabellenspitze standen. Nach sieben Runden führte der Hamburger SV, auch der spätere Meister kam aus dem Norden: der VfL Wolfsburg. Der Trainer hieß Felix Magath und auf dem Platz zauberten Grafite, Edin Dzeko und Zvjezdan Misimovic. Lang ist's her.

Erinnerungen an die Mainzer "Bruchweg-Boys"

Zwei Jahre später führte im Herbst überraschend Mainz 05 die Tabelle an, drei Punkte hatten die damals noch von Thomas Tuchel trainierten 05er Vorsprung auf den BVB auf Platz zwei. Und weil Adam Szalai, André Schürrle und Lewis Holtby so frech und gleichzeitig erfolgreich auftraten, war schnell von der erstaunlichen Entwicklung der "Bruchweg-Boys" die Runde. Am Ende wurde Mainz immerhin Fünfter und qualifizierte sich für die Europa League.

Dortmund hofft auf Wiederholung der Saisopn 2011/2012

Auch heute wäre es eine große Überraschung, wenn Freiburg, Wolfsburg und Gladbach die aktuelle Platzierung halten könnten. Doch wenn sie die Spannung in der Bundesliga noch einige Zeit aufrechterhalten würden, hätten sie dem Sport schon einen Gefallen getan. In München wird man das nicht so gerne lesen, auch in Dortmund haben sie andere Ziele.

Ein Gutes hat die aktuelle Situation dann aber doch noch, zumindest für den BVB: Als die Gladbacher vor acht Jahren zuletzt Tabellenführer waren, mussten sie diese Position schon eine Woche später an die Bayern abgeben. Den Titel jedoch holten neun Monate später die Dortmunder, trainiert noch von Jürgen Klopp.

Stand: 07.10.2019, 13:56