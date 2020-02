DFB-Pokal - Torlinientechnik nicht in allen Stadien möglich

In den Achtelfinalspielen des DFB-Pokals wird in allen acht Spielen der Video-Assistent zum Einsatz kommen - mit kleinen Unterschieden. Auf die Torlinientechnik müssen die Schiedsrichter dagegen in drei Stadien komplett verzichten. | mehr