Spieltage 20 bis 25 angesetzt Bundesliga-Termine - Schalke gegen BVB am Samstagabend Stand: 15.11.2022 13:49 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga hat noch vor Beginn der WM in Katar die genauen Spieltermine der Bundesliga bis einschließlich Mitte März bekannt gegeben.

So findet das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund am Samstagabend (11. März, 18.30 Uhr) statt. Dies teilte die DFL am Dienstag (15.11.2022) bei der Terminierung der Spieltage 20 bis 25 mit. Weitere Spiele an anderen Spieltagen am Samstagabend sind VfB Stuttgart gegen Tabellenführer FC Bayern München, Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga sind seit Sonntag in der langen WM-Pause. Weitergespielt wird erst im kommenden Jahr. Ab Februar müssen dann auch die sieben noch im Europapokal vertretenen Bundesliga-Clubs berücksichtigt werden.

Weil der SC Freiburg, 1. FC Union Berlin und Bayer Leverkusen noch in der Europa League antreten, sind für drei Spieltage jeweils drei Sonntagsspiele (15.30 Uhr, 17.30 Uhr, 19.30 Uhr) angesetzt. In diesen Fällen gibt es am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr nur jeweils vier Bundesliga-Spiele.