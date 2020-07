Seit der Saison 2014/15 erhält der Gewinner der Europa League einen Platz in der Champions League. Sollte eine der drei Bundesliga-Mannschaften das Finalturnier in Nordrhein-Westfalen gewinnen, hätte die Bundesliga erstmals in ihrer Geschichte fünf Starter in der Gruppenphase der Königsklasse. Denn alle drei haben sich nicht über die Bundesliga für die Champions League qualifiziert.

Haken: Platz in der Europa League weg

Einen kleinen Haken hat die Sache für die Bundesliga allerdings: Sollte Leverkusen als Tabellenfünfter oder Wolfsburg als Tabellensiebter die Europa League gewinnen, würde das siegreiche Team zwar in der Gruppenphase der Champions League starten, den Platz in der Gruppenphase der Europa League würde die UEFA jedoch wieder einkassieren und anders in Europa verteilen.

Die Spiele des Finalturniers der Europa League sollen ab dem 5. August stattfinden. Spätestens ab dem Viertelfinale finden alle Spiele in Nordrhein-Westfalen statt. Das Finale steigt am 21. August in Köln, andere Spiele werden in Duisburg, Gelsenkirchen und Düsseldorf ausgetragen.