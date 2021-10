Seit dieser Saison gibt es den Bundesligafußball, auch den aus der 2. Bundesliga, live und in voller Länge auf die Ohren. In jedem der jeweils 18 Stadien sitzen unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren.

Sportreporter Holger Dahl

Am Samstag (02.10.2021) sitzt Reporter Holger Dahl im Dortmunder Stadion, wenn die Borussia auf den FC Augsburg trifft. Er bekommt dabei prominente Unterstützung, denn an seiner Seite wird die Schweizer Fußball-Nationalspielerin Rachel Rinast das Spiel kommentieren. Das dürfte alles andere als langweilig werden: Die 30-Jährige ist nicht nur Abwehrspielerin beim 1. FC Köln in der Frauen-Bundesliga, sondern tritt regelmäßig als Stand-up-Comedian auf.

Das Duo wird nicht nur zu hören, sondern ab 15.25 Uhr auch zu sehen sein. Sowohl auf sportschau.de als auch bei YouTube streamen wir den Kommentar von Rinast und Dahl live.