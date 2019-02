Auch im Rennen um den Relegationsplatz sind derzeit so wenig Punkte wie noch nie seit 2008/09 nötig, um den Tabellen-17. hinter sich zu lassen - aktuell ist das Hannover 96 mit 14 Punkten. Mit nur 15 Zählern wäre der 16. Platz also zurzeit drin, im Schnitt waren es in den vergangenen elf Saisons fast 18 Punkte.