Europa Conference League - die Teams, der Modus, das Geld

Die Europa Conference League ist ab der kommenden Saison der dritte Wettbewerb der UEFA für Klubs in Europa, das Finale steigt am 25. Mai 2022 in Albaniens Hauptstadt Tirana in der "National-Arena" (Foto oben).

Die Gegner: Zumindest ein paar attraktive Teams sind wohl dabei

Mit Stand vom Donnerstag (20.05.2021) gäbe es aus den großen Ligen immerhin einige klangvolle Namen in den Playoffs der Europa Conference League. Tottenham Hotspur (England), FC Villarreal (Spanien), AS Rom (Italien) und RC Lens (Frankreich) wären aktuell dabei.

Zumindest für viele Fans und Groundhopper dürfte der neue Wettbewerb traumhaft sein. Gegner wie beispielsweise Pogon Stettin aus Polen, Valerenga aus Norwegen oder FK Vojvodina aus Serbien versprechen unbekannte Stadien und Fußballabenteuer - sofern man in Coronazeiten dorthin reisen darf. Groß war die Freude offenbar beim Vereinschef des russischen Klubs Rubin Kasan: Nach der Qualifikation für die neue Liga zeigte sich der Mann bei Twitter tanzend vor mehreren Logos der Europa Conference League.

Der Modus: Alle drei Wettbewerbe sind nun verzahnt

Der Europapokal 2021/22

Wie in der Champions League treten in der Europa Conference League 32 Teams in acht Gruppen mit je vier Mannschaften an. Die acht Gruppensieger erreichen in allen drei Wettbewerben das Achtelfinale.

Neu ist der Umgang mit den Gruppenzweiten und den Gruppendritten. Die Gruppenzweiten der Europa Conference League treten in einer Playoff-Runde gegen die acht Gruppendritten der Europa League an, um die anderen acht Teilnehmer im Achtelfinale zu ermitteln. Dieses Prinzip gilt ab der kommenden Saison auch zwischen den Gruppenzweiten der Europa League und den Gruppendritten der Champions League.

Die Europa Conference League wird parallel zur Europa League immer Donnerstags um 18:45 Uhr und 21 Uhr spielen. Der Dienstag und der Mittwoch gehören weiter exklusiv der Champions League.

Das Geld: Kaum etwas zu holen für die Klubs

Die UEFA beschließt die Europapokalformate stets im Drei-Jahresrhythmus. Die Geldverteilung für die Zeit 2021 bis 2024 ist von der UEFA noch nicht bekannt gegeben worden, Informationen der Sportschau zu Folge werden die Einnahmen aber wie folgt pro Saison auf die drei Wettbewerbe ausgeschüttet:

Champions League: 2.030.000.000 für 32 Teams

2.030.000.000 für 32 Teams Europa League: 465.000.000 für 32 Teams

465.000.000 für 32 Teams Europa Conference League: 235.000.000 für 32 Teams

Teilt man 235 Millionen Euro der Europa Conference League durch die 32 Teilnehmer, bleibt eine durchschnittliche Einnahme von rund 7,3 Millionen Euro pro Klub. Da man einige Reisen hinter sich bringt und möglicherweise einen größeren Kader braucht, bleibt nach Abzug der Kosten für manche Klubs wohl nicht viel übrig.