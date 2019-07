DFL verwirft Plan - kein kürzeres Transferfenster in Deutschland

Premier League als Vorreiter

Im September 2017 ging die Premier League den Schritt, über den in Deutschland nur geredet wurde. 14 von 20 Klubs stimmten mit der nötigen Zweidrittelmehrheit für ein Schließen des Transferfensters in England vor dem Start der Premier League. 2019 endet die Frist für die Transfers damit am 8. August, dem Tag vor dem Eröffnungsspiel zwischen Liverpool und Norwich.

Zu den Unterstützern gehörte auch Arsenals damaliger Trainer Arsène Wenger. "Wir sollten keine Spieler in der Kabine sitzen haben, die im Kopf schon halb weg sind" , sagte er 2017. "Das muss vor der Saison geklärt werden." In Deutschland sieht man das mittlerweile anders.

DFL: Die Pläne sind verworfen

"Nach Abwägung aller Argumente haben die Sportverantwortlichen aus Bundesliga und 2. Bundesliga entschieden, dass das nicht der richtige Weg ist" , sagt Ansgar Schwenken, Vorstandsmitglied der DFL, im Gespräch mit sportschau.de. Zwar gebe es gute und verständliche Argumente für das frühere Ende des Transferfensters - doch es gebe auch Gegenargumente.

Das Transferfenster in Deutschland orientiere sich am internationalen FIFA-Zeitraum. Eine Verkürzung nur für Deutschland komme nicht in Frage, vielmehr brauche es aus Wettbewerbs-Gründen eine allgemeine Regelung für ganz Europa. Die scheint derzeit nicht durchsetzbar, sagt Schwenken. "Wenn bei unseren Klubs Spieler abgeworben werden, ohne dass dies durch adäquate Neuverpflichtungen kompensiert werden kann, würden wir uns selbst schwächen" , sagt Schwenken. Nach einer Meinungsbildung mit den Clubs habe eine Verkürzung des Transferfensters innerhalb der DFL deshalb nicht zur Abstimmung gestanden.

Italien wagte sich vor - und ging zurück

2018 hatte sich aus europäischer Sicht nach der Premier League mit der Serie A eine zweite Liga aus der Deckung gewagt. Das Sommer-Transferfenster endete in Italien damals am 17. August, einen Tag vor dem damaligen ersten Saisonspiel Serie A. "Meiner Meinung nach war es falsch, dass der Transfermarkt so lange offen war. Nun wird es 24 Stunden vor dem Ligastart geschlossen" , sagte Liga-Boss Giovanni Malago damals laut Sport1. Die Erfahrungen waren scheinbar nicht so gut - für die aktuelle Transferperiode wurde das Datum wieder nach hinten geschoben.

Und so wird der Ärger über die späten Wechsel bleiben. Auch wenn sich selbst UEFA-Präsident Aleksander Ceferin für eine kürzere Transferfrist ausgesprochen hatte. "Es ist seltsam, dass die Saison beginnt, du für einen Klub spielst und dann wechseln kannst und einfach für den nächsten spielst. Das ist nicht gut für den Wettbewerb" , sagte er 2017. Ein Vorschlag von ihm auf europäischer Ebene steht aus.

Stand: 08.07.2019, 13:40