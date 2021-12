Fußball-Bundesliga: Wenn die Letzten beim Training die Ersten sind

Was auffällt: Alle Frühstarter stehen in der zweiten Hälfte der Tabelle. Was aber auch einleuchtet, müssen sie doch erst mal gegen den Abstieg kämpfen. Eine Ausnahme machen da nur Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Die viertplatzierte Werkself startet am Mittwoch, die Frankfurter (Platz sechs) am Donnerstag.

Dortmund will das gesamte Team dabei haben

Die anderen Teams aus der oberen Tabellenhälfte lassen sich ein wenig mehr Zeit. Union Berlin startet am Neujahrstag ins Training. Am 2. Januar wird beim FC Bayern München, dem SC Freiburg, der TSG Hoffenheim, dem 1. FC Köln, bei RB Leipzig und beim FSV Mainz 05 wieder geschwitzt. Borussia Dortmund kehrt als letztes Team am 3. Januar ins Training zurück - fünf Tage vor dem Rückrundenstart bei Eintracht Frankfurt.

Die Dortmunder hoffen dabei vor allem auf die Rückkehr ihrer zuletzt verletzten und angeschlagenen Spieler. "Ich hoffe, dass der Trainer ab dem Trainingsstart im Januar fast alle Profis zur Verfügung hat und mit dem Team besser arbeiten kann" , erklärte Sebastian Kehl, Leiter der Dortmunder Lizenzspieler-Abteilung, der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Zudem überwintert der BVB genau wie Leipzig im Europapokal und ist auch noch im DFB-Pokal dabei – was den mehr als zweiwöchigen Urlaub erklärt.

Dortmunds Topstürmer Erling Haaland gab zu, die Pause aber auch gebraucht zu haben. "Winterpause bedeutet für mich: Familie, Dankbarkeit und meinem Körper die Ruhe und Erholung zu geben, die er verdient" , teilte er via Instagram über die Weihnachtstage aus seiner norwegischen Heimat mit.

red/sid/dpa | Stand: 28.12.2021, 13:26