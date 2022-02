Ein halbes Jahr nach Corona-Infektion - Schmid in Freiburgs Startelf

Schmid: "Du musst mental stark sein"

Bei der 0:1-Niederlage in Köln am 5. Februar reichte es zu einem Kurzeinsatz, nun stand Schmid erstmals seit der Infektion wieder in der Startelf. "Es war schwer für mich", sagte Schmid in einem vom SC Freiburg verbreiteten Interview nach dem Spiel in Köln. "Nach solchen Momenten musst du mental stark sein. Die Familie hat mir geholfen. Jetzt bin ich sehr glücklich. Ich will so viele Spiele wie möglich spielen."

Die schlimme Zeit ist nun wohl vorbei. "Er war nach 55 Minuten kaputt. Er war platt, deswegen haben wir ihn ausgewechselt", sagte Streich. "Aber ich wollte ihn spielen lassen weil er es übers Training verdient hatte."

Mehrere Profifußballer von Corona ausgebremst

Schmid ist nicht der einzige Profifußballer, der mit einem schwereren Verlauf einer Corona-Infektion zu kämpfen hatte. Auch der damalige Leipziger Hee-Chan Hwang und Heidenheims Tim Kleindienst berichteten über große Beschwerden. Kleindienst sprach davon, nach überstandener Infektion drei Monate gebraucht zu haben, "um wieder einigermaßen in Gang zu kommen". Hwang sprach davon, die ersten sieben Tage "fast tot" gewesen zu sein. Erst knapp zwei Monate später spielte er wieder.