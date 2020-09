Manuel Baum wird neuer Schalke-Trainer

Die offizielle Verkündung des neuen Schalker Trainers soll im Laufe des Mittwochs erfolgen. Baum soll bei Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hoch im Kurs stehen. Denn Baum gilt durch seinen Lebenslauf als ein Entwickler von jungen Spielern. Eine Fähigkeit, die bei Schalke angesichts der finanziellen Probleme im Klub mehr denn je gefragt ist.

Entwickler von Talenten in Augsburg

Für Baum ist Schalke die zweite Station als Cheftrainer in der Bundesliga. Im Dezember 2016 übernahm er nach der Beurlaubung von Dirk Schuster den FC Augsburg, wo er zuvor das Nachwuchsleistungszentrum verantwortet hatte. Im April 2019 wurde Baum in Augsburg freigestellt. In Augsburg schafften unter ihm beispielsweise Raphael Framberger oder Marco Richter den Sprung.

Zuletzt war Baum U20-Bundestrainer. Den Posten hatte er seit Juli 2019 inne. In den sieben Spielen, die in Coronazeiten möglich waren, holte Baum mit der deutschen U20 vier Siege und ein Remis, zwei Partien verlor er.

Nachfolger von David Wagner

Nach dem 18. Spiel in Folge ohne Sieg hatte zog der Klub am Sonntag den bisherigen Trainer David Wagner freigestellt. Wagner war 15 Monate Cheftrainer bei Schalke 04.