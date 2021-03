Anderer Rekord eher in Reichweite

Gerd Müller hält einen weiteren Rekord. In der Saison 1971/72 erzielte er 40 Tore. So viele Tore erzielte kein anderer Spieler in der Geschichte innerhalb einer Saison. Lewandowski hat nun aber 32 Tore nach 25 Spielen. Er braucht also acht Treffer in den neun Spielen der restlichen Saison - ein erreichbares Ziel. Zumal Müller in seiner Rekordsaison nach dem 25. Spieltag bei 29 Treffern stand.