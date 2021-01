Corona: Torjubel in der Bundesliga - Parallelwelt und Symbolik

Am 16. Mai 2020, als die Bundesliga in der Saison 2019/20 ihren Betrieb nach der Coronapause wiederaufnahm, war der Torjubel ein großes Thema. Hertha BSC gewann an diesem Tag in einem der noch ungewohnt wirkenden Geisterspiele mit 3:0 in Hoffenheim. Der große Skandal nach dem Spiel war: ein vermeintlicher Kuss.

Der Kuss wurde öffentlich bestritten, Markus Söder schaltete sich ein

Dedryck Boyata stand unter Verdacht, nach dem ersten Tor des Klubs seinen Mitspieler Marko Grujic auf die Wange geküsst zu haben. "Es war kein Kuss" , schrieb Boyata auf Instagram. Er habe Grujic stattdessen taktische Tipps für eine Standardsituation ins Ohr geflüstert. Wie sehr das Thema damals das Umfeld der Bundesliga aufwühlte, belegt die Tatsache, dass sich sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu einem Torjubel von Hertha BSC äußerte. "Ich fand es nicht gut" , sagte Söder damals bei "Sport1".

Seitdem hat sich kaum noch jemand über einen Torjubel geärgert. Umarmungen, Küsse, der Trikottausch, Laola vor leeren Rängen - alles wirkte in den vergangenen Monaten beinahe so alltäglich, wie es vor Corona war. Erst jetzt kommt das Thema allmählich zurück. In sozialen Netzwerken sprechen Nutzer angesichts der Abstandsgebote für die Bevölkerung von einer "Parallalwelt" im Spitzenfußball. Und in England hat eine Debatte um den Torjubel die Premier League längst im Griff.

England: "Händeschütteln, Abklatschen und Umarmungen vermeiden"

Die Zahlen in Großbritannien sind zuletzt auch wegen der Virusmutation dramatisch gestiegen, die Bevölkerung muss immer größere Einschränkungen hinnehmen. "Wir müssen ein gutes Beispiel sein" , sagte Richard Masters, Geschäftsführer Premier League in Interviews mit englischen Medien angesichts der Diskussionen. "Wir bitten die Spieler, nicht in Jubeltrauben zu feiern und ihr Verhalten zu ändern."