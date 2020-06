Einigung: Thommy dürfte in der Relegation für Düsseldorf gegen Stuttgart spielen

Erik Thommy ist bei Fortuna Düsseldorf angekommen. In allen 31 Bundesligaspielen der laufenden Saison kam er zum Einsatz. Sechs Tore erzielte Thommy, gab fünf Torvorlagen und entschied in der Hinrunde das Derby gegen Köln für Düsseldorf.

Das gemeinsame Glück Thommys und der Fortuna ist allerdings befristet. Denn der linke Mittelfeldspieler ist vom VfB Stuttgart nur ausgeliehen, unter Vertrag steht er bis 2022 beim VfB.

Fortuna: Thommy bis Saisonende spielberechtigt

Fortuna Düsseldorf belegt derzeit Platz 16 in der Bundesliga, Stuttgart ist Tabellendritter in der 2. Bundesliga. Dass beide Klubs in der Relegation aufeinandertreffen, ist also ein sehr realistisches Szenario. Wegen der Coronakrise findet die Relegation allerdings erst am 2. und 6. Juli statt - Thommys Leihvertrag ist dann mit dem eigentlich üblichen Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni abgelaufen. Muss die Fortuna in den möglicherweise zwei wichtigsten Spielen des Jahres auf einen ihrer besten Spieler verzichten?