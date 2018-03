Der FC will aus dem Sarg klettern

Leonardo Bittencourt lieferte die wohl beste Beschreibung zum 2:0 (1:0)-Sieg des 1. FC Köln gegen Bayer 04 Leverkusen. "Wir haben von innen an den Sargdeckel geklopft" , sagte Bittencourt. "Jetzt hoffe ich mal, dass wir in den nächsten Wochen das Türchen aufmachen können und am Ende da rauskrabbeln können." Die Phrase von den Totgesagten, die länger leben - sie passt nach dem 27. Spieltag zum 1. FC Köln.

Bittencourt: "Jetzt wollen wir uns den Nächsten greifen"

Mehrere Mal hatte die Konkurrenz in den vergangenen Wochen Vorlagen geliefert, die der FC zuverlässig nicht nutzte, wie beim 1:3 in Bremen und beim 2:3 gegen Stuttgart. An diesem Wochenende hatten der Hamburger SV, der 1. FSV Mainz 05 und der VfL Wolfsburg wieder Mal geschlossen Punkte liegen gelassen - diesmal schlug der FC zu und kletterte am HSV vorbei auf Platz 17. "Jetzt haben wir uns Hamburg gepackt, jetzt wollen wir uns den Nächsten greifen" , sagte Bittencourt.

Fünf Punkte Rückstand sind es für den FC (20 Punkte) auf den Relegationsplatz, den zurzeit der 1. FSV Mainz 05 mit 25 Punkten hält. Köln hat noch sieben Spiele, darunter die direkten Duelle gegen Mainz zu Hause und am letzten Spieltag in Wolfsburg (ebenfalls 25 Punkte). "Es ist schön, dass wir endlich vom letzten Platz weggekommen sind. Wir haben die Konkurrenten unter Druck gesetzt" , sagte Torwart Timo Horn.

FC-Trainer Stefan Ruthenbeck sieht im fünften Saisonsieg zumindest "die leichte Berechtigung, ein wenig an unseren Wunschtraum zu glauben." Das Restprogramm hat es allerdings in sich. Nur drei der sieben ausstehenden Partien tragen sie zu Hause aus, Bayern München und Schalke 04 kommen noch nach Müngersdorf.

Veh: "Können gegen Spitzenteams bestehen"

Doch der Mut ist zurück. Yuya Osako (9. Minute) und Simon Zoller (69.) hatten mit ihren Toren für den fünften Saisonsieg gegen Leverkusen gesorgt - und die Kölner überzeugten auch spielerisch. "Das hat mir am meisten imponiert" , sagte Sportchef Armin Veh, "wir haben wieder mal bewiesen, dass wir auch gegen Spitzenmannschaften bestehen können".

