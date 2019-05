Angriff - Claudio Pizarro (Werder Bremen) "Wenn ich könnte, würde ich nie mit Fußball aufhören. Und doch wird es irgendwann passieren müssen", sagt Claudio Pizarro. Tatsächlich scheint es unvorstellbar, eine Bundesliga ohne den Peruaner. Seit 1999 ist der Stürmer in Deutschland aktiv, unterbrochen nur von einem einjährigen Gastspiel in London beim FC Chelsea. Die meiste Zeit verbrachte er in München und eben an der Weser - und ist bei beiden Fanlagern Publikumsliebling für die Ewigkeit. Und selbstredend auch ein ganz besonderer Rekordhalter: Mit dem 1:1 in der 96. Minute gegen Hertha BSC am 22. Spieltag avancierte Pizarro mit 40 Jahren und 136 Tagen zum ältesten Bundesliga-Torschützen - und ließ am 32. Spieltag und 34. Spieltag noch weitere Treffer folgen. Ans Aufhören denkt er natürlich noch nicht (siehe oben) - am letzten Spieltag gab Pizarro seine Vertragsverlängerung bekannt. So ein Rekord will schließlich ausgebaut werden.