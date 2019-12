Angriff - Streli Mamba (SC Paderborn): Rückblende, Mitte 2016. In einem Fitnesstudio in der schwäbischen Provinz jobbt ein junger Mann. Nebenher spielt er Fußball, in der Reserve des SV Sandhausen. Die große Profi-Karriere - weit weg. Dreieinhalb Jahre später ist alles anders: An einem Freitagabend im November erzielt der über den Umweg Hansa Rostock mittlerweile für den SC Paderborn stürmende Streli Mamba zwei Tore in Dortmund - und ist spätestens seither ein echter Name in der Bundesliga. Warum es erst so spät mit der ganz großen Schritt geklappt hat, erklärt der gebürtige Kongolese einigermaßen blumig: "Es ist wie mit einer Ketchupflasche: Wenn es einmal hängt und man dann aber richtig draufdrückt, dann läuft es halt."