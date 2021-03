Virusvariante macht auch dem Fußball zu schaffen

Das Präsidium der DFL kann die Verschärfung vorbehaltlich einer Mitgliederversammlung beschließen. Dass die Versammlung bei diesem Thema später ablehnend votiert, gilt als unwahrscheinlich.

Probleme dürfte dem Profifußball in den kommenden Wochen die Ausbreitung der Virusvariante machen, die erstmals in Großbritannien festegestellt worden war. Die Mutation des Virus gilt als deutlich ansteckender. Ein Großteil der Ansteckungen in Deutschland geht mittlerweile auf diese Variante zurück - so auch in Regensburg.