Wiedersehen mit Kahn und den Bayern

Jetzt geht für Riemann erneut gegen die Bayern - am Samstag (18.09.2021) trifft der Aufsteiger aus Bochum in München auf den Dauermeister FCB. Auch Oliver Kahn, mit dem Riemann damals in Burghausen das Trikot getauscht hat, ist wieder da - nur eben in anderer Funktion: Kahn ist nun Vorstandsvorsitzender der Bayern. Riemann freut sich auf ein mögliches Treffen Kahn, den er als Vorbild nennt. Und natürlich wird Riemann auch diesmal versuchen, den großen FC Bayern zu ärgern.

Aber nicht nur deshalb ist das Spiel für Riemann ein besonderes. Beim Spiel werden ein Großteil seiner Familie und viele Freunde im Stadion sein. Riemann ist aufgewachsen in Mühldorf am Inn, einer kleinen Stadt in der Nähe von München. Sein Bruder Alexander ist auch Fußballer und spielt immer noch in dem Verein, in dem schon sein großer Bruder Manuel mit dem Kicken anfing. Auch sein Opa hat Fußballvergangenheit - er lief in den 60ern siebenmal für 1860 München in der Bundesliga auf.

Für Riemann ist es also ein besonderes Spiel. Und vielleicht liegt dann irgendwann am Samstagnachmittag auch noch ein Ball auf dem Elfmeterpunkt – so wie damals in Burghausen.

Stand: 16.09.2021, 22:45