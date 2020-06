Der Umgang mit einzelnen Spielern blieb vor allem in einer Situation merkwürdig: Kölns Birger Verstraete äußerte in einem belgischen Fernsehkanal seine Sorge darüber, dass seine Lebensgefährtin eine Vorerkrankung habe. Außerdem wunderte er sich, dass er trotz eines Kontakts zu infizierten Mitspielern und Mitarbeitern beim FC nicht in Quarantäne musste. Abstände seien seiner Ansicht nach nicht immer eingehalten worden. Später veröffentlichte der Klub Zitate Verstraetes, die diese Aussagen glätten sollten. Am Ende wirkte das in der Außendarstellung wie ein Zurückpfeifen, Verstraete wechselte noch vor dem Saisonende zurück nach Belgien.