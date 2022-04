Die Arminia hatte ihrem Trainer auch die Treue versprochen, ihr Wort allerdings gebrochen. Frank Kramer wurde beurlaubt. Statt eines namhaften, in Rettungsaktionen geübten Fußballlehrers, wie ihn Hertha BSC Wochen zuvor in Felix Magath gefunden hatte, setzten die Bielefelder auf eine interne Lösung und beförderten Torwarttrainer Marco Kostmann zum Chef.

Dessen Einstand missriet beim 1:3 beim 1. FC Köln. " Bielefeld war oft näher am 2:2 als wir am 3:1 ", gab Kölns Trainer Steffen Baumgart zu und untermauerte damit Kostmanns Fazit, der gesagt hatte: " Mein Hauptaugenmerk war, dass wir unseren Auftritt verbessern müssen, was unseren Mut und unser Engagement angeht. Das habe ich über weite Strecken gesehen. "

Probleme bei Arminia Bielefeld

Das große Problem der Arminia ist, in eine Situation gekommen zu sein, in der Unentschieden zu wenig sind. Die Bielefelder haben nur 24 Tore geschossen und eine Passquote von 75 Prozent. Beide Werte sind die schlechtesten der Liga. Bei den Toschüssen und den erspielten Großchancen führt der Datendienstleister "deltatre" die Arminen jeweils auf dem vorletzten Platz, nur Absteiger Greuther Fürth liegt dahinter.

Dass die Chancen auf den Klassenerhalt lange deutlich besser waren als aktuell, lag an der stabilen Defensive. In den vergangenen acht Spielen, aus denen der DSC nur einen Punkt holte, erzielte der Gegner aber jeweils mindestens ein Tor.

Probleme des VfB Stuttgart

Ein Problem des VfB ist, dass die ausreichend vorhandenen Chancen zu wenig genutzt werden. Die besten Torschützen des VfB sind Stürmer Saša Kalajdžić und Innenverteidiger (!) Konstantinos Mavropanos mit jeweils nur vier Treffern.

Schwer wiegt zudem, dass der VfB schon 55 Tore kassierte. Nur viermal blieb der Gegner ohne Treffer, davon allerdings keiner im alten Neckarstadion.

Dies beudetet, dass Florian Müller noch kein Heimspiel für den VfB bestritt, ohne ein Tor kassiert zu haben. Der Torwart, der in der vergangenen Saison beim 1. FSV Mainz 05 noch gute Werte aufwies, steht für diese Saison bei 63 Prozent abgewehrter Schüsse - schwach. Häufig stellte sich bei Müller die Frage: Hätte den ein anderer Bundesligatorwart gehalten?

Dieser Livestream ist ab dem 30.04.2022 18.00 Uhr abrufbar















30.04. | die Sportschau ab 18 Uhr mit Arminia - Hertha und VfB - Wolfsburg Sportschau. . 02:00:00 Std. . Verfügbar bis 30.04.2022. Das Erste.

Müllers Bilanz beim Spiel in Berlin stand stellvertretend für den verheerenden Sonntag des VfB: zwei drauf, zwei drin.

Für wen der letzte Samstag im April wunschgemäß verläuft, erfahren Sie ab 18 Uhr in der Sportschau. Die Spiele in Bielefeld und Stuttgart werden jeweils um 15.30 Uhr angepfiffen.